‘Piemove’, fase 2: ad Alessandria coinvolto il Conservatorio ‘Vivaldi’

La fase 2 di Piemove è partita, coinvolgendo il Conservatorio ‘Vivaldi’ di Alessandria, che ha aderito, per consentire agli studenti universitari under 26 di viaggiare gratis sulla rete del trasporto pubblico dei comuni capoluogo del Piemonte. L’istituto musicale alessandrino fa parte delle 14 realtà che si aggiungono ad Università di Torino, Politecnico di Torino e Università del Piemonte Orientale che avevano aderito alla prima fase. Sono 77 gli studenti iscritti al Conservatorio ‘Vivaldi’ che, dal 1° aprile, ricevono sulla propria mail la comunicazione con tutte le informazioni sulla misura.

In questi giorni gli studenti dovranno autorizzare il trattamento dei dati per essere caricati sulla piattaforma bip.piemonte.it, a cui potranno accedere per aderire alla misura e scegliere se caricare il titolo di viaggio gratuito sulla propria tessera Bip, se ne hanno una, oppure richiederne una che verrà loro recapitata a casa.

I NUMERI – Dall’introduzione dello scorso agosto, le adesioni hanno raggiunto quota 68.284 in tutto il Piemonte. Nel dettaglio, dal territorio di Alessandria sono arrivate 1.658 adesioni complessive, di cui 799 da studenti UniTo, 461 da studenti dell’UPO e 398 da iscritti al Politecnico. A questi si aggiungono i dati dell’Astigiano, con 1.908 adesioni complessive, di cui 1.364 da studenti UniTo, 376 da studenti del Politecnico e 168 da studenti dell’UPO.

Possono accedere alla misura tutti gli studenti universitari under 26, iscritti a un’università del Piemonte, residenti e non, con un indicatore ISEE fino a 85.000 euro. Il titolo di viaggio gratuito ha durata di 12 mesi, compresi i mesi estivi nei quali non si seguono le lezioni.

La tessera Piemove consente viaggi illimitati, tutti i giorni, tutto l’anno, su tutta la rete urbana dei Comuni capoluogo che hanno aderito all’iniziativa Torino, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Alessandria e Verbania.

Il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria

LE PAROLE – Così Maria Teresa Pasero, presidente del Conservatorio ‘Vivaldi’ di Alessandria: «È con soddisfazione che accolgo la decisione della Regione Piemonte di estendere l’iniziativa Piemove agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) del nostro territorio. Grazie alla tessera Piemove, anche i nostri studenti potranno beneficiare della gratuità sui mezzi pubblici, un segnale tangibile di attenzione verso gli studenti che scelgono Alessandria per il proprio percorso di eccellenza musicale».