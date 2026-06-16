Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Quartiere Cristo: il Consiglio Comunale vota e blocca lo spostamento dell’autobus

DiRaimondo Bovone

Giu 16, 2026 , , , , , , ,
Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Il Consiglio Comunale di Alessandria ha approvato all’unanimità 2 ordini del giorno (di Pd e Fratelli d’Italia) sulla necessità di sospendere ogni decisione definitiva relativa al trasporto pubblico e alla viabilità di corso Acqui, fino al confronto con le Associazioni e gli organi istituzionali.  
Soddisfatte le Associazioni Quartiere Cristo Commercianti e Alessandria Sud:Ringraziamo il Consiglio Comunale per aver accolto la nostra proposta di sospensione della Linea 2 su Corso Carlo Marx, in attesa dell’incontro con tutte le parti interessate. Senza perdere tempo andremo in Comune per proporre alcune soluzioni sulla Linea 2, lavorando insieme per migliorare il Quartiere. Porteremo la voce dei cittadini, tutto si può migliorare con un progetto comune”.

IL COMMENTO – Se i 2 principali partiti di maggioranza e opposizione propongono la stessa cosa, e poi essa viene votata all’unanimità, a qualcuno fischieranno le orecchie…

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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