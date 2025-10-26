Palatium Vetus: con il festival “E’ cultura” oltre 1.000 presenze in 7 giorni di eventi

Il Festival È CULTURA ha conquistato anche quest’anno un pubblico particolarmente numeroso di visitatori che ha affollato Palatium Vetus per assistere ai 15 eventi gratuiti che si sono susseguiti nel corso della settimana dall’11 al 18 ottobre. Sono state registrate oltre 1.000 presenze tra giovani, adulti e intere famiglie di alessandrini e turisti che hanno dimostrato di apprezzare questa iniziativa organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e promossa a livello nazionale da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) e da ABI (Associazione Bancaria Italiana).

Viva soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “Una così vasta partecipazione di pubblico dimostra quanto sia vivo il desiderio di cultura nella nostra comunità e premia la passione con cui gli artisti hanno accolto il nostro invito a partecipare a questa edizione e, al contempo, lo sforzo organizzativo del nostro Ente. La formula di È CULTURA è ormai consolidata e Palatium Vetus si è rivelato ancora una volta la cornice ideale per ospitare rassegne culturali di ampio respiro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo Festival: gli artisti, i tecnici e il personale della Fondazione”.

Il presidente Mariano con il medaglione di San Pio V

Il cortile interno di Palatium Vetus e la sala Broletto si sono trasformati per 7 giorni in palcoscenico dove sono stati organizzati spettacoli teatrali, concerti e rappresentazioni liriche, incontri culturali, momenti di danza, eventi dedicati al cinema e al giornalismo che hanno spesso fatto registrare il tutto esaurito grazie alla professionalità degli artisti e all’impegno organizzativo della Fondazione. A completare il ventaglio di offerte culturali, la mostra “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma” e la mostra collaterale “Alessandria Devota. Memoria degli 850 anni d’istituzione della Diocesi”, dedicata ai tesori della Diocesi di Alessandria che saranno aperte al pubblico fino alla fine del 2025.

Nel corso della settimana è stata presentata al pubblico anche un’opera d’arte, recentemente acquisita dalla Fondazione: il pregiato medaglione in marmo policromo raffigurante San Pio V, realizzato nella seconda metà del XVI secolo e attribuito a Leonardo Sormani, che è tuttora in esposizione.

La galleria fotografica degli eventi è disponibile sulla pagina FB @Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il cortile coperto di Palatium Vetus