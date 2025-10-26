ACLI: cosa prevede il décalage nella NASpI

Il décalage è la riduzione progressiva pari al 3% dell’importo previsto della prestazione NASpI a partire dal 6° mese di fruizione dell’indennità NASpI. Tale meccanismo di riduzione era già presente con l’introduzione dell’indennità NASpI, ma la Legge di Bilancio 2022 è intervenuta modificandone alcuni aspetti, nello specifico: 1) riduzione dell’importo mensile della NASpI a partire dal 6° mese di fruizione,

prima della Legge di Bilancio, il décalage partiva dal 4° mese; 2) per i soli percettori NASpI che abbiano compiuto 55 anni invece, il décalage opera a partire dall’8° mese novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022. A questo punto i percettori di NASpI si ritroveranno l’importo della prestazione ridotto del 3% a partire dal 6° pagamento se hanno un’età inferiore ai 55 anni e dall’8° mese se hanno compiuto i 55 anni. Tale riduzione si calcola sull’importo percepito nel mese precedente e non su quello originario della prestazione.

