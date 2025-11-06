Teatro Alessandrino: martedì 11 c’è “Mi ritorna in mente”, con Mario Giordano e Gianluigi Paragone

Scritto e recitato da: Mario Giordano e Gianluigi Paragone

Regia: Rinaldo Gaspari

Mario Giordano e Gianluigi Paragone per la prima volta insieme per uno spettacolo teatrale contro il politicamente corretto e contro il modernamente corrotto.

Uno spettacolo fatto di ricordi, di monologhi serrati e di inserti musicali dove l’identità e gli insegnamenti dei nonni acquistano una nuova vitalità in contrasto con chi parla di fluidità sessuale, contaminazioni religiose e culturali.

Giordano e Paragone insieme per denunciare chi sta spostando gli interessi verso la finanza a scapito dell’economia reale (i mega profitti realizzati tagliando posti di lavoro); insieme per sbugiardare chi ha snaturato la sanità “prendendosi cura” degli interessi e non dei malati; insieme per puntare l’indice contro chi ci vuole convincere che il cibo italiano valga quanto quello sintetico.

Uno spettacolo potente che lascerà il segno.

I biglietti si acquistano online sul sito: www.teatroalessandrino.it,, tramite il circuito TicketOne, oppure direttamente alla biglietteria del Teatro Alessandrino in via Verdi 12, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 19 (chiusa domenica e festivi).

L’ingresso del Teatro Alessandrino