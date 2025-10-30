Ospedale di Alessandria: nuove prospettive di cura per la lombalgia cronica aspecifica

Lo studio si chiama ‘Clinical Pilates’ ed offre nuove prospettive di cura per la lombalgia cronica aspecifica, con l’obiettivo di ridurre il dolore e migliorare la qualità della vita di chi soffre di tale patologia. I primi risultati ottenuti dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS) DAIRI, diretto da Tatiana Bolgeo, dimostrano che un programma di esercizi terapeutici, basati sull’associazione tra Clinical Pilates e cura del perineo, nella riduzione dei disturbi del pavimento pelvico, può portare benefici concreti.

La dr.ssa Annalisa Priano, coordinatrice

dei Fisioterapisti e dei Logopedisti

La ricerca ha coinvolto 13 operatrici sanitarie con un’età media di 54 anni, evidenziando dati incoraggianti: i disturbi del pavimento pelvico si sono ridotti in modo significativo, passando da un livello lieve (26,5% sulla scala UDI-6) a valori prossimi all’assenza di disturbi (10,7%).

Anche la disabilità legata alla lombalgia ha mostrato un miglioramento: oltre la metà delle partecipanti è passata da un livello moderato a uno lieve, con punteggi medi scesi dal 28,7% al 22,7%.

L’analisi statistica ha confermato una riduzione significativa dei punteggi ODI e UDI-6, a testimonianza della solidità dei dati, mentre la percezione del dolore (scala NRS) si è avvicinata alla soglia di significatività.

Si tratta solo di risultati preliminari, ma indicano chiaramente come l’integrazione tra Clinical Pilates e riabilitazione del pavimento pelvico possa essere una strada promettente per affrontare due disturbi che impattano fortemente sulla vita quotidiana delle donne.