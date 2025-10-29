Coppa Italia Serie C: Juventus Next Gen fuori col Renate dopo i calci di rigore

Momento-no per i colori bianconeri in terza serie: dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato, la seconda squadra della Juventus è uscita dalla Coppa Italia. Gara secca senza supplementari a Meda contro il Renate e 1-1 al 90′ (17′ Bonetti, 34′ Pugno). Poi la serie dal dischetto: il Renate segna i primi 4 e sbaglia il 5°, la Juve ha la possibilità di pareggiare, ma Vacca non riesce a segnare. Ecco la sequenza: Delcarro (R) gol, Puczka (JNG) gol, Rossi (R) gol, M. Brambilla (JNG) errore, Calì (R) gol, Deme (JNG) gol, Ghezzi (R) gol, Van Aaerle (JNG) gol, Kolaj (R) errore, Vacca (JNG) errore.

