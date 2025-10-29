Attualità Alessandrina Calcio Sport

Coppa Italia Serie C: Juventus Next Gen fuori col Renate dopo i calci di rigore

DiRaimondo Bovone

Ott 29, 2025 , , , , , ,

Momento-no per i colori bianconeri in terza serie: dopo le 4 sconfitte nelle ultime 5 gare di campionato, la seconda squadra della Juventus è uscita dalla Coppa Italia. Gara secca senza supplementari a Meda contro il Renate e 1-1 al 90′ (17′ Bonetti, 34′ Pugno). Poi la serie dal dischetto: il Renate segna i primi 4 e sbaglia il 5°, la Juve ha la possibilità di pareggiare, ma Vacca non riesce a segnare. Ecco la sequenza: Delcarro (R) gol, Puczka (JNG) gol, Rossi (R) gol, M. Brambilla (JNG) errore, Calì (R) gol, Deme (JNG) gol, Ghezzi (R) gol, Van Aaerle (JNG) gol, Kolaj (R) errore, Vacca (JNG) errore.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

