Fondazione CRAL: la mostra di Moncalvo a Palatium Vetus è prorogata fino a dicembre

La mostra dal titolo “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma”, allestita a Palatium Vetus, resterà aperta al pubblico fino a dicembre 2025. La decisione è stata presa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla società Palazzo del Governatore, che organizza l’evento, visto il grande successo di pubblico riscontrato, e consente di prolungare l’accessibilità alle opere che risalgono al tardo ‘500 e all’inizio del ‘600, provenienti in parte dalla Collezione d’arte della Fondazione stessa e, in parte, da chiese delle Diocesi di Alessandria, Casale, Tortona, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e da collezionisti privati.

L’interesse per le opere dell’artista e della sua bottega è attestato dall’elevato numero di visite guidate rilevato nei mesi scorsi (oltre 4.500 presenze registrate dall’inaugurazione della mostra) e dalle prenotazioni per i prossimi weekend, oltre ai numerosi laboratori didattici che a breve riprenderanno con l’avvio dell’anno scolastico in tutto il Piemonte. Attività gratuite che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria mette a disposizione di turisti, cittadini e studenti al fine di promuovere la conoscenza degli artisti locali e del territorio.

Sono 40 le opere esposte, alcune assolutamente inedite, tra cui dipinti ad olio su tavola e su tela, affreschi staccati e disegni a testimonianza della versatilità e abilità del pittore nelle differenti tecniche esecutive. In mostra si trova una sezione dedicata ai dipinti della figlia Orsola Maddalena, il cui talento artistico è confermato dalla presenza di alcune opere anche al MoMA di New York.

CREDITI – L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino, in occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla morte di questo artista piemontese di fama internazionale. La cura, l’organizzazione e l’allestimento della mostra sono di Mariateresa Cairo, Vittoria Oneto e Liliana Rey Varela che stanno lavorando alla realizzazione del catalogo di prossima pubblicazione.

Il presidente Mariano con le curatrici della mostra

INFO – e-mail: [email protected] – telefono 347-80.95.172 – @fondazionecassadirisparmiodialessandria

ORARI – sabato e domenica 9-13; 15-19