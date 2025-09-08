Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

Fondazione CRAL: la mostra di Moncalvo a Palatium Vetus è prorogata fino a dicembre

DiRaimondo Bovone

Set 8, 2025 , , , , ,
La facciata di Palatium Vetus, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

La mostra dal titolo “Il Moncalvo e la sua bottega. Movimento e sentimento nella Controriforma”, allestita a Palatium Vetus, resterà aperta al pubblico fino a dicembre 2025. La decisione è stata presa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla società Palazzo del Governatore, che organizza l’evento, visto il grande successo di pubblico riscontrato, e consente di prolungare l’accessibilità alle opere che risalgono al tardo ‘500 e all’inizio del ‘600, provenienti in parte dalla Collezione d’arte della Fondazione stessa e, in parte, da chiese delle Diocesi di Alessandria, Casale, Tortona, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e da collezionisti privati.

L’interesse per le opere dell’artista e della sua bottega è attestato dall’elevato numero di visite guidate rilevato nei mesi scorsi (oltre 4.500 presenze registrate dall’inaugurazione della mostra) e dalle prenotazioni per i prossimi weekend, oltre ai numerosi laboratori didattici che a breve riprenderanno con l’avvio dell’anno scolastico in tutto il Piemonte. Attività gratuite che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria mette a disposizione di turisti, cittadini e studenti al fine di promuovere la conoscenza degli artisti locali e del territorio.

Sono 40 le opere esposte, alcune assolutamente inedite, tra cui dipinti ad olio su tavola e su tela, affreschi staccati e disegni a testimonianza della versatilità e abilità del pittore nelle differenti tecniche esecutive. In mostra si trova una sezione dedicata ai dipinti della figlia Orsola Maddalena, il cui talento artistico è confermato dalla presenza di alcune opere anche al MoMA di New York.

CREDITI – L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo e la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici dell’Alessandrino, in occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla morte di questo artista piemontese di fama internazionale. La cura, l’organizzazione e l’allestimento della mostra sono di Mariateresa Cairo, Vittoria Oneto e Liliana Rey Varela che stanno lavorando alla realizzazione del catalogo di prossima pubblicazione.

Il presidente Mariano con le curatrici della mostra

INFO – e-mail: [email protected] – telefono 347-80.95.172 – @fondazionecassadirisparmiodialessandria
ORARI – sabato e domenica 9-13; 15-19

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, i lavori estivi sulle strade di città e sobborghi

Set 8, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 8 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 7, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Papa Leone XIV: “I santi Frassati e Acutis ci invitano a non sciupare la vita”

Set 7, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Mostre

Fondazione CRAL: la mostra di Moncalvo a Palatium Vetus è prorogata fino a dicembre

Set 8, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Viaggiando

Alessandria, i lavori estivi sulle strade di città e sobborghi

Set 8, 2025 Raimondo Bovone
Sport

US Open: Alcaraz batte Sinner in 4 set e sale al n° 1 ATP

Set 8, 2025
Sport

Europei di basket: Italia fuori agli ottavi con la Slovenia, 84-77

Set 7, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x