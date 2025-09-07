Lunedì 8 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Frase del giorno
La natura non fa nulla di inutile. (Aristotele)
Santi del giorno
Natività della Beata Vergine Maria, San Sergio I (Papa), Sant’Adriano di Nicomedia (Martire), San Tommaso da Villanova (Vescovo), San Corbiniano (Vescovo, Missionario in Baviera).
Accadde oggi
- 1888 primo campionato di calcio. Fu la ‘First Division’ (12 squadre) in Inghilterra. Vinse il Preston North End. Il nome restò tale fino al 1992, quando nacque la ‘Premier League’ e la ‘First’ divenne la ‘serie B’. Nel 2004 la ‘First Division’ sparì e il 2° torneo inglese divenne ‘Championship’.
- 1930 ecco lo ‘scotch’. Dagli stabilimenti ‘3M’ di St. Paul (Minnesota) uscì il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, passato alla storia come ‘scotch’. Lo inventò l’impiegato Richard Drew, tentando di migliorare il prodotto precedente, definito scadente da un cliente che chiamò i capi dell’azienda ‘scozzesi’ (scotch) nel senso di ‘avari’. Nato per sigillare pacchi, fu efficace anche per altri usi. Reso più decorativo nel tempo, venne utilizzato in opere di arte contemporanea. Nel 1980 sempre la ‘3M’ mise in commercio i ‘post-it’, altra invenzione rivoluzionaria.
- 1966 iniziò ‘Star Trek’. La serie TV di fantascienza esordì sulla NBC. La voce del capitano James Kirk, mentre aggiorna il diario di bordo della nave stellare ‘Enterprise’, fu il prologo di tutti gli episodi.
Nati famosi
- Peter Sellers (1925-1980), Inghilterra, attore. Nato a Southsea, Richard Henry Sellers è il più grande attore comico britannico. Fu anche sceneggiatore, regista e cantante (10 album). Dopo il debutto in radio, recitò nella commedia ‘La signora omicidi’ (’55). Fu il maldestro indiano in ‘Hollywood Party’ (’68) e l’Ispettore Clouseau de ‘La Pantera Rosa’ (’63-’82). Famosa la partecipazione al ‘Dottor Stranamore’ (’64). Vinse BAFTA e Golden Globe. Si sposò 4 volte (Anne Howe ’51, Britt Ekland ’64, Miranda Quarry ’70, Lynne Frederick ’77) ed ebbe 3 figli (Michael e Sarah dalla Howe, Victoria dalla Ekland).
- Roberto Di Donna (1968), Italia, tiratore. Nato a Roma, arruolato in Guardia di Finanza, partecipò a 4 Olimpiadi ma solo ad Atlanta ’96 salì sul podio, vincendo 1 Oro (pistola aria compressa) e 1 Bronzo (pistola libera). Detiene il record italiano in entrambe le specialità.