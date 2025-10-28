Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Azienda Zero: da Madrid in visita all’elisoccorso di Alessandria e alla Centrale Operativa 118

Nei giorni scorsi una delegazione del SUMMA 112, il servizio di emergenza sanitaria della Regione di Madrid, ha visitato la base HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) e la Centrale Operativa 118 di Alessandria, accompagnata da rappresentanti dell’azienda Leonardo S.p.A., produttrice degli elicotteri utilizzati per il soccorso medico di emergenza. L’obiettivo della visita era conoscere da vicino l’organizzazione e la componente aeronautica del servizio di elisoccorso piemontese di Azienda Zero, con un focus sui modelli di elicottero AW169 EPP, impiegati nelle attività di soccorso in Piemonte e dotati delle più moderne tecnologie di bordo. Si tratta di mezzi estremamente versatili, in grado di operare anche in condizioni difficili, come gli interventi in alta montagna o sui corsi d’acqua, e di garantire il trasporto simultaneo di 2 pazienti in condizioni critiche.

La delegazione è stata accolta dal dott. Andrea Mina, Direttore della Struttura Complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Alessandria e del servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero, che ha illustrato l’organizzazione del servizio HEMS della Regione Piemonte, articolato in 4 centrali operative (Alessandria, Torino, Cuneo e Novara) e coordinato a livello regionale da Azienda Zero, diretta dall’Ing. Adriano Leli, per assicurare la copertura del territorio entro 20 minuti dall’attivazione della missione. Durante l’incontro sono stati presentati il modello organizzativo piemontese, le modalità di gestione delle chiamate di emergenza e le principali tecnologie di supporto, tra cui i sistemi di geolocalizzazione e di valutazione dei codici di priorità.

LE PAROLE – Questo il commento del dott. Andrea Mina: «È stato un confronto estremamente proficuo che ci ha permesso di condividere buone pratiche e modelli organizzativi con colleghi di un altro sistema di emergenza avanzato come quello di Madrid. La collaborazione e lo scambio di esperienze a livello internazionale rappresentano un valore fondamentale per migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei nostri interventi».

