Lions Alessandria Host: 70 anni di attività

Il Lions Club Alessandria Host ha festeggiato i suoi primi 70 anni di attività a favore della collettività e del territorio cittadino. Un traguardo importante per questo sodalizio che, nato il 14 ottobre 1954, è stato il 14° club Lions italiano a essere omologato.

A costituirlo furono 29 alessandrini: professionisti, imprenditori, banchieri e tra loro anche il pittore Pietro Morando. Da allora a oggi, il club è stato padrino del LC Tortona Host, LC Valenza Host, LC Ovada, LC Alessandria Marengo, del Leo Club Alessandria, il club dei giovani e in partnership del LC Bosco Marengo Santa Croce. Attualmente in città operano 8 club Lions.

Alla cerimonia hanno partecipato il governatore del Distretto 108 Ia2, Alessandro Bruno, la vice-governatrice Claudia Balduzzi, autorità lionistiche e civili che hanno sottolineato il ruolo dell’associazione, presente in oltre 200 Paesi nel mondo con 1.4 milioni di soci impegnati nei settori globali di vista, fame, diabete, ambiente, cancro infantile, comunità, giovani e calamità e il sostegno fondamentale di LCIF, la Fondazione Lions.

È stata la presidente del club, Virginia Viola a tracciare le tappe fondamentali di questi ultimi anni ricordando alcuni dei principali service realizzati: dalle cucine per la casa di riposo “Teresio Borsalino” e l’Asilo “Monserrato” danneggiati dall’alluvione del 1994, all’ambulanza donata alla Croce Verde, dalla “camera degli abbracci” durante la pandemia di COVID-19 al decennale concorso “Creativamente senza alcol” dedicato alle scuole della provincia, dal “Concerto di primavera” con gli allievi del conservatorio “Vivaldi” ai due parchi giochi inclusivi inaugurati nel giungo scorso ad Alessandria, al furgone frigorifero per la Caritas che rappresenta l’obiettivo del 70° anniversario in collaborazione con gli altri club cittadini.

Dal 2020, circa 4.000 paia di occhiali sono state inviate dal club al Centro Raccolta Lions Occhiali Usati di Chivasso per il riciclo e riutilizzo a favore di persone bisognose. In occasione della serata sono stati consegnati riconoscimenti per anzianità di servizio ai soci Giancarlo Moreo, Vilmo Pastore, Vittorino Molino, Gianmario Bolloli, Antonio Marozzo, Franco Ricagni, Marina Garbarino, Paolo Pasquale.

Il gruppo dei premiati per anzianità