Si terrà ad Alessandria, lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024, la XXII edizione del Convegno nazionale di Diritto sanitario promossa dalla SoDiS-Società italiana di Diritto sanitario, sotto la direzione di Renato Balduzzi.

I lavori si svolgeranno in due luoghi della città: lunedì 21 presso l’Ospedale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, martedì 22 presso l’Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali

Il titolo è “Corti Supreme e One Health. Vent’anni di giurisprudenza“, mentre la finalità dell’iniziativa è di tracciare un quadro complessivo delle questioni poste, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, dall’applicazione del paradigma della One Health, intesa come approccio di tutela integrata della salute umana, ambientale, animale.

Il Convegno è promosso dalla Società italiana di Diritto Sanitario (SoDiS) e dal Laboratorio sull’assistenza territoriale in Italia (LaboST) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dell’Istituto “Giuseppe Toniolo”, nell’ambito del PRIN “Il diritto costituzionale della salute e dell’organizzazione sanitaria dopo l’emergenza della pandemia”, del quale è principal investigator Renato Balduzzi.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano: “La Fondazione conferma l’adesione a questo progetto che offrirà un contributo di altissimo livello, sotto il profilo della giurisprudenza, nel processo di sviluppo verso la salute globale. Una tematica attuale e urgente che verrà affrontata da esperti di valenza nazionale e internazionale, secondo la tradizione dei convegni organizzati dal Professor Balduzzi”.

INFO – [email protected].