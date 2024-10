Un pianoforte, un discorso, una musica di illustri compositori, il Conservatorio e il Museo della Gambarina. Questi gli ingredienti del pomeriggio dedicato a diverse arie dell’opera buffa, che si terrà domani, domenica 20 ottobre, alle ore 17, nel salone delle conferenze del Museo C’era una volta. INGRESSO LIBERO.

Dopo l’introduzione al tema di Piercarlo Fabbio, nella sua veste di giornalista e divulgatore storico, si esibiranno gli allievi del Dipartimento di Canto del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria, guidati e formati dal soprano Elena Bakanova, loro docente, con arie e duetti. Brani concertati completeranno gli ascolti del pomeriggio dedicato all’opera buffa, una prestigiosa tradizione italiana che ha visto, fra gli altri, compositori come Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi misurarsi con storie che hanno le loro radici nel teatro popolare, nelle maschere, nella commedia dell’arte. Non mancheranno gli scampoli di ricordi di rappresentazioni avvenute in Alessandria, quando un pubblico preparato ed esigente affollava, tra applausi e sonetti d’occasione, i tanti teatri della città..

Il titolo del pomeriggio è “Parlando… Scherzando… cantando”. Al pianoforte sarà Kaiqui Zhong e ad interpretare le musiche è stata chiamata il soprano Sun Yiqing. Direzione musicale della prof.ssa Elena Bakanova.