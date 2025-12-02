Attualità IN EVIDENZA Politica

Papa Leone a Beirut: “Ascoltare il grido dei poveri”

Di

Dic 2, 2025

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – Ultima giornata libanese per Papa Leone che, stamane, sta facendo visita agli operatori e agli assistiti dell’ospedale De la Croix a Jal-ed-Dibl, uno dei più grandi ospedali per disabili mentali del Medio Oriente, a circa 11 kmi da Beirut.
“Non possiamo dimenticarci dei più fragili, non possiamo immaginare una società che corre a tutta velocità, aggrappandosi ai falsi miti del benessere, ignorando tante situazioni di povertà e di fragilità”  ha detto il Papa nel saluto ad operatori e assistiti dell’ospedale de la Croix. “In particolare noi cristiani siamo chiamati a prenderci cura dei poveri, ce lo chiede i Vangelo. E il grido dei poveri, che attraversa anche la Scrittura, ci interpella. I fratelli segnati dalla malattia sono nel cuore di Dio”.

– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

La collezione d’arte della Fondazione CRAL fra le 10 italiane da non perdere del ‘Corriere della Sera’

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

‘Natale in Fondazione’: Palatium Vetus aperto fino al 23 dicembre con un mese di eventi

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, cariche prorogate di 2 anni

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Papa Leone a Beirut: “Ascoltare il grido dei poveri”

Dic 2, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

La collezione d’arte della Fondazione CRAL fra le 10 italiane da non perdere del ‘Corriere della Sera’

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

‘Natale in Fondazione’: Palatium Vetus aperto fino al 23 dicembre con un mese di eventi

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, cariche prorogate di 2 anni

Dic 2, 2025 Raimondo Bovone