Fondazione CRAL: progetto di educazione digitale a scuola con ‘Il lupo nella rete’

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato in settimana, a Palatium Vetus, un progetto pilota di educazione digitale per le scuole dal titolo IL LUPO NELLA RETE, con l’obiettivo di sensibilizzare e formare studenti, docenti e famiglie sui temi della sicurezza informatica e del cyberbullismo.

Partner dell’iniziativa sono 2 soggetti qualificati e specializzati in materia: l’Istituto comprensivo “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza, con cui la Fondazione ha già collaborato e dove, il 26 febbraio, sarà avviata la sperimentazione di questo progetto in 3 classi della scuola media inferiore “Anna Frank”. E la società informatica HRC Srl di Torino, amministratrice del sistema informatico della Fondazione, che opera da tempo con le fondazioni bancarie.

Il presidente Mariano e il prof. Carandini

Il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano, spiega così l’iniziativa: “È un progetto molto articolato che ha lo scopo di sostenere, con modalità efficaci e innovative, l’insegnamento dell’educazione alla cittadinanza digitale. Il nostro obiettivo è proteggere i giovani dai pericoli che incontrano in rete, mettendoli in guardia sulla necessità di tutelare la propria privacy e fornendo loro gli strumenti per riconoscere i rischi di cyberbullismo, truffe online, contatti indesiderati e furti di identità. E siamo convinti che sia fondamentale educarli a gestire il tempo trascorso sul web: con equilibrio, prevenendo la dipendenza e conseguenti problemi di salute mentale e fisica. La “rete” è una grande opportunità per il futuro, per cui è importante che i giovani imparino, al più presto, ad utilizzare le competenze digitali in modo sicuro e responsabile, consci delle insidie e dei pericoli”.

Intervista notaio Luciano Mariano, Presidente Fondazione CRAL: https://we.tl/t-VAc4hPuvG2

Intervista prof. Maurizio Primo Carandini – dirigente Scolastico: https://we.tl/t-64lSUZQUcT

Gli istituti scolastici della provincia di Alessandria interessati potranno fare richiesta scrivendo a: [email protected]