Arriva ‘Parakalò’, il nuovo romanzo di ‘Poto’: presentazione venerdì 29 in via Trotti 47

Alberto Del Sarto, detto ‘Poto’ dai tempi del basket, ha pubblicato il suo 2° libro ‘Parakalò, le nuove indagini di Alberto AL Lunardini’, che verrà presentato alle ore 18 di venerdì 29 novembre a ‘Visioni 47‘, ritrovo ad Alessandria in via Totti 47. Dopo il volume d’esordio, ‘Il caso Fuentes’, si narra una nuova impresa del detective privato Alberto AL Lunardini che, in questa storia, svolgerà le indagini partendo sempre dalla sua ‘amata e odiata’ Alessandria.

Giramondo incallito di natura, non riesce a stare fermo, un po’ perché la pigra cittadina piemontese gli va stretta, e un po’ perché vorrebbe emulare le continue tournée della storica fidanzata Darcey Mirabelli, eclettica ballerina e spogliarellista burlesque. In ‘Parakalò’, dopo la breve parentesi londinese, dovrà impegnarsi in un un lungo viaggio solcando il mar Egeo fino a Creta, dove lotterà con gli 007 di mezza Europa. I proventi della vendita del libro saranno devoluti all’Associazione Idea.

L’autore

Alberto “Poto” Del Sarto (Alessandria 1954) ex giocatore di Basket, ex titolare di locali di tendenza in città ed ex accanito venditore di vini, liquori e birre. A tempo perso organizza mostre d’arte ed è curatore del semi sconosciuto pittore andaluso Alejandro De La Suerte, autore dei disegni del libro.

Hanno scritto di lui

“Sono un po’ preoccupata delle nuove scorribande del mio uomo, dovrei tenerlo a freno, ma non ce la faccio, anche perché quando ho bisogno, Lui mi raggiunge in capo al mondo. Lo amo, lo amo, lo amo, è il mio eroe e mi tiene fino alla fine col fiato in sospeso”. (Darcey Mirabelli in ‘Parakalò’).

“In questa mitica avventura il mio lavoro sarà quello di lavorare sulle salse.” (Luigino Grassano).

“Poto mi ha appassionato anche in questo romanzo”. (Ercole “Luca” Lucotti)

“Secondo me e lo ribadisco, l’unico e originale AL sono io!!” (AL Rangone).

“In questa novella rivedo la passione e l’impeto dell’ex giocatore di basket” (Mimma Caligaris).