Bando neve: finanziato il progetto della stazione sciistica di Caldirola con 607.500 euro

Il presidente della Regione, Alberto Cirio: «Investiamo sulla montagna, primo prodotto turistico del territorio».
L’assessore al Sistema Neve, Marco Gallo: «Un cambio di passo: investiamo sulla sicurezza, sull’innovazione e sulla vitalità economica delle nostre montagne».
L’assessore a Turismo e Sport, Paolo Bongioanni: «Il bando è frutto di un grande lavoro per offrire stazioni sciistiche eccellenti»

La Regione Piemonte ha presentato i progetti finanziati attraverso il Bando Neve, strumento che, per entità ed ambizione, rappresenta l’intervento più significativo degli ultimi anni a sostegno del comparto sciistico piemontese. L’iniziativa segna l’avvio di una nuova fase per l’intero sistema neve regionale, in cui innovazione tecnologica, sicurezza degli impianti e sostenibilità ambientale diventano assi portanti di una strategia che guarda al futuro delle vallate alpine.

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il Bando Neve sostiene un intervento strategico dedicato alla stazione sciistica di Caldirola, unica della provincia e punto di riferimento dell’Appennino piemontese. Il progetto, finanziato con 607.500 euro, punta a destagionalizzare l’area con opere che renderanno la località pienamente fruibile tutto l’anno: riqualificazione delle infrastrutture esistenti, sviluppo di servizi e attività all’aperto, capaci di attrarre escursionisti, cicloturisti e famiglie anche nei mesi non invernali. L’investimento consente di rafforzare il ruolo di Caldirola, valorizzando un territorio che unisce natura, tradizione e una crescente domanda di turismo lento e sostenibile.
Un segnale concreto della volontà della Regione di includere anche i comprensori appenninici nella strategia complessiva di rilancio delle aree montane.

