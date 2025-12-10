Attualità Cronaca Video

Palermo: traffico di droga ed estorsioni, 50 arresti

Dic 10, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Maxi operazione antimafia e antidroga a Palermo. La Polizia di Stato, su delega della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha eseguito provvedimenti giudiziari per l’applicazione di misure restrittive nei confronti di cinquanta persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico e alla spaccio di sostanze stupefacenti.

(fonte video: Polizia di Stato)

