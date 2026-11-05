Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Disabilità, un anno dopo la riforma: ad Alessandria il convegno di Confederazione CSE

DiRaimondo Bovone

Nov 5, 2026 , , , , ,

Quali cambiamenti ha prodotto la riforma della disabilità nella vita delle persone, delle loro famiglie e di chi ogni giorno opera nei servizi? Era questa la domanda al centro del convegno “Disabilità: la riforma alla prova dei fatti. Un confronto ricco di contenuti, criticità e proposte”, promosso dalla Confederazione CSE e svoltosi la scorsa settimana ad Alessandria.
L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo accademico, INPS, Patronati, servizi territoriali, cooperative e organizzazioni sindacali, dando vita a un confronto sulle opportunità della riforma, sulle difficoltà della sua attuazione e sulle condizioni economiche e contrattuali del settore socio-sanitario e socio-assistenziale.
A moderare l’incontro è stata Alessandra Dellacà di Telecity Netweek. Tra i partecipanti, Giorgio Barberis, direttore del DIGSPES dell’Università del Piemonte Orientale; Giovanni Barosini, vicesindaco di Alessandria; Fiorenzo Prato, direttore provinciale INPS; Agnese Rubino, direttrice provinciale EPACA; Roberta Cazzulo, assessora alle Politiche sociali del Comune di Alessandria; Gianluca Penna, sindaco di Montecastello, insieme alla signora Edmea; Corrado Parise, presidente del CDA della Cooperativa sociale Il Gabbiano; Paolo Heritier, professore ordinario di Filosofia politica e sociale all’UPO; Fabio Tirelli, vicepresidente di ANASTE Piemonte; e Ambra Leone, coordinatrice dell’Area disabili del CISSACA.
Per CSE Sanità sono intervenuti Stefania Gallo, coordinatrice regionale CSE Sanità-FLP Piemonte, e
Alessandro Campanino, componente della Giunta di Presidenza nazionale CSE Sanità.

Uno dei temi centrali è stato il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, elemento
fondamentale del percorso di riforma. Mettere realmente al centro la persona con disabilità significa
riconoscerne aspirazioni, capacità, desideri e bisogni, superando una visione limitata alla sola prestazione
assistenziale. Dal confronto è emersa la complessità dell’applicazione della riforma nei territori. I Comuni devono fare i conti con risorse e capacità organizzative differenti; l’INPS è chiamato a gestire l’evoluzione delle procedure di valutazione; i Patronati svolgono un’importante funzione di informazione e accompagnamento dei cittadini nell’accesso alle prestazioni e nel riconoscimento dei diritti.
Il rischio è che le persone e le famiglie debbano affrontare da sole procedure articolate, uffici diversi e
competenze non sempre facilmente comprensibili. Per questo è fondamentale rafforzare il coordinamento tra enti e servizi, rendendo i percorsi più chiari e garantendo risposte accessibili e tempestive.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Bypass coronarico e TAVI in unico intervento su paziente oncologica al Maria Pia Hospital di Torino

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia IN EVIDENZA

Agricoltura, emergenza carburanti, PAC: al Piemonte assegnati 8 milioni aggiuntivi

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 5 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 4, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Disabilità, un anno dopo la riforma: ad Alessandria il convegno di Confederazione CSE

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Schlein “Midterm Usa voto di speranza, con destre guerre e carovita”

Nov 5, 2026
TOP NEWS

Midterm Usa, Tajani “Il rapporto tra Italia e Usa non cambia”

Nov 5, 2026
TOP NEWS

Misure cautelari per disordini a corteo contro sgombero Askatasuna a Torino

Nov 5, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x