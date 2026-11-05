Disabilità, un anno dopo la riforma: ad Alessandria il convegno di Confederazione CSE

Quali cambiamenti ha prodotto la riforma della disabilità nella vita delle persone, delle loro famiglie e di chi ogni giorno opera nei servizi? Era questa la domanda al centro del convegno “Disabilità: la riforma alla prova dei fatti. Un confronto ricco di contenuti, criticità e proposte”, promosso dalla Confederazione CSE e svoltosi la scorsa settimana ad Alessandria.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo accademico, INPS, Patronati, servizi territoriali, cooperative e organizzazioni sindacali, dando vita a un confronto sulle opportunità della riforma, sulle difficoltà della sua attuazione e sulle condizioni economiche e contrattuali del settore socio-sanitario e socio-assistenziale.

A moderare l’incontro è stata Alessandra Dellacà di Telecity Netweek. Tra i partecipanti, Giorgio Barberis, direttore del DIGSPES dell’Università del Piemonte Orientale; Giovanni Barosini, vicesindaco di Alessandria; Fiorenzo Prato, direttore provinciale INPS; Agnese Rubino, direttrice provinciale EPACA; Roberta Cazzulo, assessora alle Politiche sociali del Comune di Alessandria; Gianluca Penna, sindaco di Montecastello, insieme alla signora Edmea; Corrado Parise, presidente del CDA della Cooperativa sociale Il Gabbiano; Paolo Heritier, professore ordinario di Filosofia politica e sociale all’UPO; Fabio Tirelli, vicepresidente di ANASTE Piemonte; e Ambra Leone, coordinatrice dell’Area disabili del CISSACA.

Per CSE Sanità sono intervenuti Stefania Gallo, coordinatrice regionale CSE Sanità-FLP Piemonte, e

Alessandro Campanino, componente della Giunta di Presidenza nazionale CSE Sanità.



Uno dei temi centrali è stato il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, elemento

fondamentale del percorso di riforma. Mettere realmente al centro la persona con disabilità significa

riconoscerne aspirazioni, capacità, desideri e bisogni, superando una visione limitata alla sola prestazione

assistenziale. Dal confronto è emersa la complessità dell’applicazione della riforma nei territori. I Comuni devono fare i conti con risorse e capacità organizzative differenti; l’INPS è chiamato a gestire l’evoluzione delle procedure di valutazione; i Patronati svolgono un’importante funzione di informazione e accompagnamento dei cittadini nell’accesso alle prestazioni e nel riconoscimento dei diritti.

Il rischio è che le persone e le famiglie debbano affrontare da sole procedure articolate, uffici diversi e

competenze non sempre facilmente comprensibili. Per questo è fondamentale rafforzare il coordinamento tra enti e servizi, rendendo i percorsi più chiari e garantendo risposte accessibili e tempestive.