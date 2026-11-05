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Agricoltura, emergenza carburanti, PAC: al Piemonte assegnati 8 milioni aggiuntivi

DiRaimondo Bovone

Nov 5, 2026 , , , , ,

Si è svolta settimana scorsa la riunione promossa dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con gli assessori all’Agricoltura delle Regioni e delle Province autonome. Per il Piemonte ha partecipato l’assessore a Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni.
Al centro dell’incontro, ovviamente, l’emergenza dei costi di produzione. Il Ministro ha illustrato gli interventi del Governo: contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per il carburante agricolo, pari al 20% delle spese sostenute tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi al litro; circa 1 miliardo di euro per la riduzione delle accise sul gasolio agricolo, previsto anche per il 2027 dal disegno di legge di bilancio; il provvedimento ColtivaItalia, da oltre 1 miliardo di euro.

Il ministro Lollobrigida e l’assessore Bongioanni

LE PAROLE – L’assessore Bongioanni ha illustrato le misure messe in campo dalla Regione Piemonte per affiancare gli interventi nazionali: «Abbiamo avviato il bando per lo stoccaggio delle eccedenze delle produzioni vinicole, con un finanziamento di 0,40 centesimi al litro a fondo perduto. Nella prossima legge di bilancio inseriremo 3 milioni di euro per il reimpianto dei noccioleti. Sono confermati i 20 milioni di euro per l’aumento dei fertilizzanti, 3,4 milioni di euro per i danni da fauna selvatica, 1,4 milioni di euro di contributi regionali per gli interessi sui prestiti, sia per imprenditori agricoli che associati. E grazie all’impegno del ministro Lollobrigida presso l’Unione Europea, che ha visto la modifica del regolamento comunitario, potremo utilizzare 8 milioni di euro per intervenire a sostegno delle nostre aziende agricole per il caro carburante: misura che avremo a disposizione già da dicembre».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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