Agricoltura, emergenza carburanti, PAC: al Piemonte assegnati 8 milioni aggiuntivi

Si è svolta settimana scorsa la riunione promossa dal Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, con gli assessori all’Agricoltura delle Regioni e delle Province autonome. Per il Piemonte ha partecipato l’assessore a Commercio, Agricoltura e Cibo Paolo Bongioanni.

Al centro dell’incontro, ovviamente, l’emergenza dei costi di produzione. Il Ministro ha illustrato gli interventi del Governo: contributo aggiuntivo di 60 milioni di euro per il carburante agricolo, pari al 20% delle spese sostenute tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, fino a 45 centesimi al litro; circa 1 miliardo di euro per la riduzione delle accise sul gasolio agricolo, previsto anche per il 2027 dal disegno di legge di bilancio; il provvedimento ColtivaItalia, da oltre 1 miliardo di euro.

Il ministro Lollobrigida e l’assessore Bongioanni

LE PAROLE – L’assessore Bongioanni ha illustrato le misure messe in campo dalla Regione Piemonte per affiancare gli interventi nazionali: «Abbiamo avviato il bando per lo stoccaggio delle eccedenze delle produzioni vinicole, con un finanziamento di 0,40 centesimi al litro a fondo perduto. Nella prossima legge di bilancio inseriremo 3 milioni di euro per il reimpianto dei noccioleti. Sono confermati i 20 milioni di euro per l’aumento dei fertilizzanti, 3,4 milioni di euro per i danni da fauna selvatica, 1,4 milioni di euro di contributi regionali per gli interessi sui prestiti, sia per imprenditori agricoli che associati. E grazie all’impegno del ministro Lollobrigida presso l’Unione Europea, che ha visto la modifica del regolamento comunitario, potremo utilizzare 8 milioni di euro per intervenire a sostegno delle nostre aziende agricole per il caro carburante: misura che avremo a disposizione già da dicembre».