Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: la capolista Alessandria in trasferta a Moncalieri. Pullman gratis per i tifosi

DiRaimondo Bovone

Nov 5, 2026 , , , , , , , ,

Alessandria vuole continuare a stupire. La squadra di Ivan Turcich scende in campo sabato 7 novembre alle ore 17 a Moncalieri per la delicata sfida con l’ASCOT BTM MONCALIERI, in programma al PalaBlu di Moncalieri (TO), dove sono previsti numerosi tifosi in arrivo da Alessandria in pullman e auto. Una sfida difficile per le alessandrine che incontrano una formazione reduce dalla vittoria di Chieri. Le ragazze di Turcich cercano la 4^ vittoria consecutiva. 

LE PAROLE – Coach Ivan Turcich presenta la partita: “Arriviamo a questa sfida dopo 3 vittorie consecutive e a quota 9 punti in classifica, ma l’attenzione deve rimanere altissima. Moncalieri è reduce da un successo importante contro Chieri, che nelle prime due giornate era in testa alla classifica insieme a noi, confermando il valore del loro roster. Sappiamo che giocare sul loro campo è storicamente molto ostico e difficile. Abbiamo iniziato a preparare la partita già da lunedì in palestra e ci faremo trovare pronti, carichi al massimo e desiderosi di dare battaglia anche grazie al supporto dei nostri tifosi”.

I TIFOSI – Per i Keepers un pullman gratis per sostenere le ragazze di Turcich.
🚌 PULLMAN TIFOSI AVIOSI ⏰ PARTENZA ORE 15 DAL PALACIMA! Le nostre ragazze stanno regalando grandi emozioni. Adesso tocca a noi continuare a far sentire tutto il calore di Alessandria, anche in trasferta! 🔥 LA CLASSIFICA CI SORRIDE, MA IL CAMPIONATO È APPENA COMINCIATO! Tutti insieme, partita dopo partita! ❤️🤍💙 FORZA ALESSANDRIA VOLLEY! #AlessandriaVolley #SerieB1 #Keepers #ForzaRagazze #UnaCittàUnaSquadraUnCuore
PULLMAN GRATUITO – adesioni al 370-1128366; [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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