Torino: misure cautelari per disordini a corteo contro sgombero Askatasuna

TORINO (ITALPRESS) – Misure cautelari all’alba per diversi militanti antagonisti nell’ambito delle indagini sugli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione del 31 gennaio scorso, organizzata contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.
I provvedimenti, emessi dal Gip su richiesta della Procura ed eseguiti dalla Digos della Questura torinese, prevedono la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, il divieto di dimora in città e l’obbligo di firma. Al centro dell’inchiesta ci sono i reati contestati a vario titolo ai partecipanti al corteo nazionale di inizio anno.
– Foto: Polizia di Stato –
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