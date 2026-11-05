Attualità Cronaca Video

Milano: rapina con spray urticante in metro, arrestati 2 egiziani di 21 anni

Di

Nov 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini egiziani di 21 anni, accusati di lesioni personali e rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono al 14 settembre scorso, quando i due hanno aggredito un 56enne srilankese alla fermata della metropolitana MM3 Brenta, strappandogli le collane d’oro da mille euro e spruzzandogli contro dello spray urticante prima di fuggire. Le indagini del Commissariato Mecenate, condotte tramite la videosorveglianza ATM, il sistema di riconoscimento facciale SARI e il monitoraggio dei social network, hanno permesso di identificare i responsabili. Il primo è stato bloccato il 30 ottobre nei pressi del Commissariato Bonola, dove si recava per l’obbligo di firma, trovandolo nuovamente in possesso di bomboletta urticante; il secondo ha ricevuto la notifica del provvedimento nel carcere di San Vittore, dove si trovava già ristretto per un’altra rapina.

pc/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Torino: misure cautelari per disordini a corteo contro sgombero Askatasuna

Nov 5, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA

Agricoltura, emergenza carburanti, PAC: al Piemonte assegnati 8 milioni aggiuntivi

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 5 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 4, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Cronaca Video

Milano: rapina con spray urticante in metro, arrestati 2 egiziani di 21 anni

Nov 5, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Disabilità, un anno dopo la riforma: ad Alessandria il convegno di Confederazione CSE

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Torino: misure cautelari per disordini a corteo contro sgombero Askatasuna

Nov 5, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Bypass coronarico e TAVI in unico intervento su paziente oncologica al Maria Pia Hospital di Torino

Nov 5, 2026 Raimondo Bovone