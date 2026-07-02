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Da Paniate 3 seggiolini-auto per l’Infantile: una donazione per viaggiare sicuri

DiRaimondo Bovone

Lug 2, 2026 , , , , , , ,

Un gesto concreto che contribuirà a rendere ancora più sicuro il trasporto dei piccoli pazienti. Paniate, punto vendita specializzato in articoli per l’infanzia, ha donato all’Ospedale–Universitario di Alessandria 3 seggiolini-auto destinati ai mezzi delle associazioni di soccorso che quotidianamente collaborano con l’Azienda per il trasporto sanitario. I dispositivi sono stati simbolicamente consegnati a Croce Verde, a Croce Rossa e Castellazzo Soccorso, realtà che svolgono un servizio essenziale a supporto dell’Ospedale Civile “Santi Antonio e Biagio” e dell’Infantile “Cesare Arrigo”.

I seggiolini-auto rappresenteranno uno strumento prezioso soprattutto nei trasferimenti dei piccoli pazienti tra i due presidi ospedalieri, consentendo di effettuare gli spostamenti in condizioni di maggiore sicurezza e nel pieno rispetto delle esigenze dei bambini.
LE PAROLE – Così Massimiliano Panella, Direttore dei Presidi dell’Ospedale: «Ringraziamo di cuore Paniate per questa significativa dimostrazione di attenzione e sensibilità nei confronti dei nostri piccoli pazienti. Si tratta di una donazione che, pur nella sua semplicità, risponde ad un’esigenza concreta dell’attività quotidiana e permette alle associazioni di soccorso di operare con strumenti adeguati per garantire trasferimenti sempre più sicuri».

L’ingresso dell’ospedale infantile di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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