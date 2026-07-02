Da Paniate 3 seggiolini-auto per l’Infantile: una donazione per viaggiare sicuri

Un gesto concreto che contribuirà a rendere ancora più sicuro il trasporto dei piccoli pazienti. Paniate, punto vendita specializzato in articoli per l’infanzia, ha donato all’Ospedale–Universitario di Alessandria 3 seggiolini-auto destinati ai mezzi delle associazioni di soccorso che quotidianamente collaborano con l’Azienda per il trasporto sanitario. I dispositivi sono stati simbolicamente consegnati a Croce Verde, a Croce Rossa e Castellazzo Soccorso, realtà che svolgono un servizio essenziale a supporto dell’Ospedale Civile “Santi Antonio e Biagio” e dell’Infantile “Cesare Arrigo”.

I seggiolini-auto rappresenteranno uno strumento prezioso soprattutto nei trasferimenti dei piccoli pazienti tra i due presidi ospedalieri, consentendo di effettuare gli spostamenti in condizioni di maggiore sicurezza e nel pieno rispetto delle esigenze dei bambini.

LE PAROLE – Così Massimiliano Panella, Direttore dei Presidi dell’Ospedale: «Ringraziamo di cuore Paniate per questa significativa dimostrazione di attenzione e sensibilità nei confronti dei nostri piccoli pazienti. Si tratta di una donazione che, pur nella sua semplicità, risponde ad un’esigenza concreta dell’attività quotidiana e permette alle associazioni di soccorso di operare con strumenti adeguati per garantire trasferimenti sempre più sicuri».

L’ingresso dell’ospedale infantile di Alessandria