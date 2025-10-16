Attualità Alessandrina Cinema Cultura & Eventi

Ottobre alessandrino e il cinema a scuola: domani una Masterclass con la regista Paola Settimini

Venerdì 17 ottobre, dalle ore 11 alle 12.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Vinci-Nervi-Fermi-Migliara, via Trotti 19, Alessandria, il Cinefestival Immersi nelle storie, in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’ e la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC), propone la Masterclass “I mestieri del cinema”, con la presentazione del film “Antologia di Spoon River: il CineLibro” della regista e giornalista spezzina Paola Settimini.

L’evento è inserito nel format Ottobre alessandrino. Intervengono Barbara Rossi, critica cinematografica, direttrice artistica del Cinefestival Immersi nelle storie, e Katia La Galante, una delle interpreti del film.

Barbara Rossi, presidente di ‘La voce della luna’

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

