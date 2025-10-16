Ottobre alessandrino e il cinema a scuola: domani una Masterclass con la regista Paola Settimini

Venerdì 17 ottobre, dalle ore 11 alle 12.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Vinci-Nervi-Fermi-Migliara, via Trotti 19, Alessandria, il Cinefestival Immersi nelle storie, in collaborazione con l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica ‘La Voce della Luna’ e la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC), propone la Masterclass “I mestieri del cinema”, con la presentazione del film “Antologia di Spoon River: il CineLibro” della regista e giornalista spezzina Paola Settimini.
L’evento è inserito nel format Ottobre alessandrino. Intervengono Barbara Rossi, critica cinematografica, direttrice artistica del Cinefestival Immersi nelle storie, e Katia La Galante, una delle interpreti del film.
