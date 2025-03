Bistagno: inaugurazione della Biblioteca Civica, venerdì 28 marzo alle ore 17

Venerdì 28 marzo alle 17 inaugura la nuova sede della Biblioteca Civica di Bistagno (via Saracco 13), una buona pratica da cui emerge l’orgoglio cittadino e un’opportunità incredibile per il territorio. Si tratta in verità di un ritorno della Biblioteca nel Palazzo Comunale, dopo una parentesi in Palazzo Leale, che ospita la Gipsoteca Monteverde. E, più che un amarcord, è una dimostrazione di grande capacità progettuale dell’amministrazione locale, nell’aver saputo valorizzare due beni culturali strettamente connessi tra di loro e nel vissuto della comunità. INGRESSO LIBERO E RINFRESCO.

LE PAROLE – Così il sindaco di Bistagno, Roberto Vallegra: “Era il 2022, quando il comune di Bistagno partecipò al bando M1C3, per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, consentendo un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, con 2 progetti distinti: Biblioteca Civica e Gipsoteca ‘Giulio Monteverde’, entrambi selezionati. Ma, causa esaurimento fondi, fu finanziato solo quello del museo (499.400 €) e la biblioteca rimase in graduatoria. Il vero successo è essere riusciti ad adeguare 2 siti culturali con i soldi di 1 solo. Bistagno ha raggiunto l’obiettivo con una piccola e potente rivoluzione culturale che ha guardato alle esigenze della comunità”.