Archicultura ha presentato a Palatium Vetus il 17° concorso di poesia ‘Città di Acqui Terme’

Partita la 17^ edizione del Concorso Internazionale di poesia “Città di Acqui Terme”, premio e festival promossi dall’Associazione Archicultura. Il Concorso 2025, come gli scorsi anni, offre una proposta culturale ampia e articolata, presentando 2 bandi di concorso: il tradizionale Premio di Poesia e il giovane Premio di Fotografia (3^ edizione).

Il Premio di Poesia si articola in 6 sezioni: 3 per i ragazzi (scuola Primaria, Secondaria di I e II grado), 1 per gli adulti, 1 a tema e 1 al libro edito. Quest’ultima, da quest’anno, presenta una modalità differente: la scelta delle opere verrà effettuata dai giurati, che ricercheranno tra le raccolte poetiche degli ultimi anni le più significative e importanti.

Il Premio di fotografia è suddiviso invece in 5 sezioni: 1 per i giovanissimi (13-20 anni) e 4 a tema.

Il tema dell’edizione 2024, il Silenzio, legherà i 2 premi con il Festival culturale.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed il Comune di Acqui Terme; sponsorizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dall’Istituto Nazionale dei Tributaristi e patrocinato da Wikipoesia, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Acqui Terme e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Collaborano con il Concorso la Fondazione Pavese e il Premio Guido Gozzano-Augusto Monti.

Radiogold è mediapartner dell’evento.

Le opere dovranno essere inviate entro il 17 aprile 2025 presso Associazione Archicultura – Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL). Le specifiche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/61127267413 e sul sito web www.associazionearchicultura.it . Le giornate di premiazione si svolgeranno nei giorni 5-7 settembre 2025.