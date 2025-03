Solidal per la Ricerca: domani cena di gala ai ‘Giardini la Pergola’, in Valle San Bartolomeo

Saranno i Giardini La Pergola del sobborgo Valle San Bartolomeo, ad Alessandria, la splendida location in cui si svolgerà la cena di gala benefica per Solidal per la Ricerca: domani, venerdì 14 marzo, dalle ore 20, appuntamento imperdibile per sostenere le attività del DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) dell’Ospedale di Alessandria.

La serata, che si svolgerà con il patrocinio della Provincia di Alessandria, offrirà un’esperienza esclusiva tra alta cucina, sfilata di moda e musica dal vivo, con la partecipazione di Cristina e Luana. Il menù prevede piatti della tradizione piemontese (salumi tipici, lasagnette, filetto di vitello, vini selezionati), in un’atmosfera elegante e raffinata. Ospiti speciali Marcello Nuzio e Anna Martynova, direttamente da Ballando con le stelle.

L’evento è reso possibile grazie al contributo di Eversun Beauty Club, Anfossi, Gate Jeans & Fashion, Gioielli dalla Terra, Zoccola e Arti in Tavola, oltre al supporto di altri partner locali.

Il costo della serata è di 40 euro a persona, con prenotazioni a [email protected] o contattando Tatiana al 333-7077724: sarà possibile contribuire alle attività di Solidal per la Ricerca attraverso un’offerta libera.