Il cinema e la scuola insieme per riflettere su fantascienza e creatività col ‘Giffoni festival’

Una mattinata di cinema, creatività e confronto sul rapporto con l’Altro/a e con ciò che è diverso da noi. La scorsa settimana circa 200 studenti del Vinci-Nervi-Fermi-Migliara e dell’Istituto G. Galilei hanno partecipato alla proiezione di “Super 8” (2011), film di fantascienza diretto da J.J. Abrams e prodotto da Steven Spielberg. A introdurre la mattinata è stato il vicesindaco di Alessandria, Giovanni Barosini, seguito da un video-messaggio di saluto di Jacopo Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, che ha così rinnovato la vicinanza del festival campano ad una Città e ad un progetto che riconoscono nel cinema uno strumento privilegiato di formazione, dialogo e crescita per le nuove generazioni.

La visione del film è stata accompagnata da un momento di presentazione e dibattito a cura di Barbara Rossi, media educator e direttrice artistica del Cinefestival, e di Paolo Toselli, esperto di studi ufologici e saggista, che hanno guidato gli studenti nella lettura dell’opera e dei suoi temi, offrendo spunti di riflessione sul linguaggio cinematografico, sull’immaginario fantascientifico e sul significato dell’incontro con ciò che appare estraneo o sconosciuto.

Prima della proiezione sono stati presentati 2 costumi a tema alieno, ispirati agli universi cinematografici dei film “Alien” di Ridley Scott (1979) e “Dune” di Denis Villeneuve (2021), realizzati dalla Sezione Moda dell’Istituto sotto la guida della professoressa Elena Porcelli. Un lavoro che ha tradotto in forme, materiali e soluzioni espressive l’immaginario della fantascienza, dimostrando come il cinema possa dialogare con i linguaggi della moda e della progettazione artistica.