Attualità Alessandrina Cinema Cultura & Eventi

Il cinema e la scuola insieme per riflettere su fantascienza e creatività col ‘Giffoni festival’

DiRaimondo Bovone

Nov 4, 2026 , , , , , ,

Una mattinata di cinema, creatività e confronto sul rapporto con l’Altro/a e con ciò che è diverso da noi. La scorsa settimana circa 200 studenti del Vinci-Nervi-Fermi-Migliara e dell’Istituto G. Galilei hanno partecipato alla proiezione di “Super 8” (2011), film di fantascienza diretto da J.J. Abrams e prodotto da Steven Spielberg. A introdurre la mattinata è stato il vicesindaco di Alessandria, Giovanni Barosini, seguito da un video-messaggio di saluto di Jacopo Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival, che ha così rinnovato la vicinanza del festival campano ad una Città e ad un progetto che riconoscono nel cinema uno strumento privilegiato di formazione, dialogo e crescita per le nuove generazioni.
La visione del film è stata accompagnata da un momento di presentazione e dibattito a cura di Barbara Rossi, media educator e direttrice artistica del Cinefestival, e di Paolo Toselli, esperto di studi ufologici e saggista, che hanno guidato gli studenti nella lettura dell’opera e dei suoi temi, offrendo spunti di riflessione sul linguaggio cinematografico, sull’immaginario fantascientifico e sul significato dell’incontro con ciò che appare estraneo o sconosciuto.

Prima della proiezione sono stati presentati 2 costumi a tema alieno, ispirati agli universi cinematografici dei film “Alien” di Ridley Scott (1979) e “Dune” di Denis Villeneuve (2021), realizzati dalla Sezione Moda dell’Istituto sotto la guida della professoressa Elena Porcelli. Un lavoro che ha tradotto in forme, materiali e soluzioni espressive l’immaginario della fantascienza, dimostrando come il cinema possa dialogare con i linguaggi della moda e della progettazione artistica.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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