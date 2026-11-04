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Midterm, l’onda blu travolge Trump e gli americani festeggiano nei bar di Brooklyn

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Nov 4, 2026


NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’onda blu travolge Donald Trump e americani di tutte le età che oggi vivono e lavorano a New York, ma sono originari dell’Ohio, del Missouri, della Pennsylvania, del Minnesota, della Georgia, dell’Indiana e del Tennessee e di altri Stati degli USA, festeggiano nei bar di Brooklyn. Mentre arrivavano i risultati delle elezioni di metà mandato, hanno condiviso il loro entusiasmo per le possibili conseguenze sulla presidenza Trump. Una notte di festeggiamenti, speranza e passione politica in uno dei quartieri più vivaci di New York.

xo9/fsc/mrv (riprese video e interviste di Stefano Vaccara)

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