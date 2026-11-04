Cittadella di Alessandria: pronti 29 milioni di euro per il recupero della struttura

La Giunta regionale del Piemonte ha approvato ad inizio settimana lo schema del nuovo Protocollo d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Alessandria per proseguire la collaborazione sul recupero, la conservazione e la valorizzazione della Cittadella militare.

L’accordo avrà la durata di 6 anni dalla firma, aggiornando il percorso avviato col protocollo del 2017 e definendo il quadro degli interventi, delle risorse e degli impegni delle 3 amministrazioni. La dotazione finanziaria complessiva massima prevista è di circa 29 milioni di euro, di cui circa 3,4 milioni di euro a carico della Regione Piemonte, 24,6 milioni del Ministero della Cultura e 1,5 milioni del Comune di Alessandria.

IL RECUPERO – Il programma complessivo comprende la messa in sicurezza e la conservazione degli edifici e del perimetro fortificato, il restauro delle coperture, il potenziamento delle infrastrutture necessarie all’uso pubblico e il progressivo recupero degli spazi. Sono inoltre previsti l’adeguamento del Quartiere Sant’Antonio a sede della Soprintendenza, con locali per archivio, deposito e restauro, e interventi per favorire la fruizione delle aree verdi.

LE PAROLE – Questo il commento dei 3 assessori regionali interessati, Enrico Bussalino, Federico Riboldi, Andrea Tronzano: “Con questo provvedimento confermiamo l’impegno della Regione e consolidiamo la collaborazione con Ministero della Cultura e Comune, per accompagnare il recupero del complesso e renderlo sempre più accessibile e fruibile. L’obiettivo è restituire pienamente questo luogo alla comunità, valorizzandone le potenzialità culturali, turistiche ed economiche. Il coordinamento tra le istituzioni sarà fondamentale per tradurre gli obiettivi condivisi in interventi concreti”.