Risparmio Postale: in provincia di Alessandria oltre 2.5 miliardi di euro in Buoni e Libretti

Nella provincia di Alessandria il Risparmio Postale raggiunge, al 30 giugno 2026, un valore complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro, di cui più di 1,8 miliardi in Buoni Fruttiferi Postali e oltre 677 milioni in Libretti di Risparmio Postale. Poste Italiane ha diffuso il dato per la Giornata Mondiale del Risparmio (31 ottobre).

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e distribuiti da Poste Italiane, Buoni e Libretti continuano a rappresentare un punto di riferimento per famiglie, giovani e pensionati alessandrini che desiderano valorizzare i propri risparmi con soluzioni semplici, flessibili e accessibili.

IN PROVINCIA – Risultano complessivamente 440.613 rapporti di Risparmio Postale, 247.796 Buoni Fruttiferi Postali e 192.817 Libretti di Risparmio Postale. I Buoni Fruttiferi Postali rappresentano circa il 73% del patrimonio complessivo detenuto in provincia, mentre i Libretti incidono per il restante 27%.

Nel dettaglio, i 247.796 Buoni Fruttiferi Postali registrano un saldo di 1.850.395.857 euro; sui 192.817 Libretti di Risparmio Postale sono invece depositati 677.158.558 euro.

IN REGIONE – Alessandria si colloca al 3° posto in Piemonte con 2,5 miliardi di euro per patrimonio complessivo di Risparmio Postale, dopo Torino (9,9 miliardi di euro) e Cuneo (2,9 miliardi) e davanti a Novara (2,2 miliardi). Con circa il 12% dei 21,2 miliardi detenuti complessivamente in Piemonte, l’Alessandrino si distingue in particolare per il valore medio dei Buoni Fruttiferi Postali: circa 7.500 euro per titolo, il più alto della regione e superiore alla media piemontese di circa 6.400 euro.