A Santa Maria del Tempio celebrato il centenario della Cappella della Madonna

L’on. Enzo Amich ha partecipato alle celebrazioni per il centenario della Cappella dedicata alla Madonna del Tempio, un appuntamento che ha unito fede, memoria e tradizione. La giornata è stata anche occasione per ricordare i 50 anni di sacerdozio di don Giuseppe Cesana e per valorizzare le radici agricole del territorio, attraverso le iniziative di Bucolicò, il 1° museo dell’agricoltura a cielo aperto del Monferrato, con l’avvio dell’aratura del campo di grano.

LE PAROLE – L’on. Enzo Amich ha dichiarato: “Celebrare i 100 anni della Cappella della Madonna del Tempio significa rendere omaggio ad una storia che appartiene all’intera comunità. Luoghi come questo custodiscono la fede, i ricordi e i legami che, attraverso le generazioni, contribuiscono a mantenere viva l’identità di un territorio. Ringrazio il vescovo, mons. Gianni Sacchi, padre Angelo Borghino, don Giuseppe Cesana e gli altri sacerdoti per le celebrazioni e i volontari di Bucolicò per la loro opera”.