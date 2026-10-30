Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Giovani Under 30

Novi Ligure: oltre 8.000 presenze per il ‘Festival delle Conoscenze 2026’

DiRaimondo Bovone

Ott 30, 2026 , , , , ,

Si è chiusa sabato scorso, 24 ottobre, la rassegna diffusa della Fondazione ACOS per la cultura: 16 grandi eventi pubblici, 30 laboratori nelle scuole e più di 50 ospiti tra Novi Ligure, Tortona e Ovada, nell’ambito del tema “Le forme della bellezza”. Il Festival ha confermato e ampliato la propria vocazione partecipativa, raddoppiando l’offerta sul campo: accanto ai 16 eventi pubblici, il cuore pulsante della rassegna è entrato direttamente nelle classi grazie a 30 laboratori operativi ed esperienziali che hanno coinvolto gli istituti superiori (Peano, Marconi, Ciampini-Boccardo, Amaldi, Barletti, Foral, Casa di Carità Arti e Mestieri) insieme a molte classi elementari e medie di Novi Ligure, Ovada, Tortona,
Basaluzzo e Pozzolo Formigaro.

Tra i momenti simbolici della rassegna resta la serata al Teatro Marenco con il musicista e operatore umanitario Pietro Morello, culminata con un intero a cantare all’unisono al termine di una toccante sessione di musicoterapia e condivisione. La rassegna si è congedata, nel pomeriggio di sabato, nel centro di Novi con la creatività dei laboratori di riciclo “SFRIDY” e la fiaba teatrale de “I Musicanti di Brema”, suggellando una festa della conoscenza che ha reso protagonisti gli studenti e l’intera comunità locale.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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