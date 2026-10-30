Servizio civile agricolo: 9 posti all’Inac tra Alessandria e Asti, domande fino al 6 novembre

CIA Alessandria-Asti e Inac-Cia informano che è aperto il bando per il Servizio Civile Agricolo, un’importante opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere un’esperienza formativa e di crescita personale al servizio del territorio, dell’ambiente e delle comunità rurali. Nelle province di Alessandria e Asti sono disponibili complessivamente 9 posti, uno per ciascuna delle seguenti sedi: Alessandria (sede provinciale), Asti (sede provinciale), Acqui Terme, Casale Monferrato, Castelnuovo Calcea, Montiglio Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 6 novembre alle ore 14. Il percorso ha una durata di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali, generalmente distribuite su cinque giorni. Ai partecipanti è riconosciuto un assegno mensile netto di 519,47 euro.

Il Servizio Civile Agricolo è dedicato allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, alla tutela dell’ambiente e alla promozione dell’inclusione sociale. Le attività previste non riguardano il tradizionale lavoro agricolo finalizzato alla produzione, ma sono orientate soprattutto agli aspetti educativi, sociali e di valorizzazione del territorio.

LE DOMANDE – Possono presentarle solo online i giovani da 18 a 28 anni con cittadinanza italiana, europea o di Paesi extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno; che non abbiano riportato condanne previste dall’articolo 2 del bando. Per consultare il bando, verificare i requisiti e conoscere tutti i dettagli dei progetti è possibile visitare il sito https://inac-cia.it oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line del Servizio Civile Universale, accessibile tramite SPID da smartphone, tablet o computer.