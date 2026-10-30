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Cinefestival “Immersi nelle storie”: domani alla Gambarina incontro sulle figure aliene femminili

DiRaimondo Bovone

Ott 30, 2026 , , , , , , ,

Domani, sabato 31 ottobre, alle ore 16 al Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria, l’incontro con Barbara Rossi e Paolo Toselli proporrà l’esplorazione delle figure femminili dell’universo alieno. Dalle misteriose visitatrici provenienti da galassie lontane, alle creature extraterrestri capaci di mettere in discussione i confini dell’identità umana, il cinema ha popolato il proprio immaginario di presenze aliene che riflettono paure, desideri e inquietudini della società. Ma quale volto assume l’alterità extra-terrestre quando è declinata al femminile? Questo è il punto di partenza di “Terrore dallo spazio profondo! Il cinema delle aliene”, incontro in programma al Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria, in piazza della Gambarina 1, promosso dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema) e la Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria.

L’appuntamento propone un percorso attraverso la storia della fantascienza cinematografica, alla scoperta delle rappresentazioni delle aliene sul grande schermo: a guidare il pubblico in questo viaggio saranno Barbara Rossi, critica cinematografica e direttrice artistica del Cinefestival, e Paolo Toselli, ufologo e saggista, in un dialogo che unirà curiosità cinefila, approfondimento culturale e suggestioni. Un’occasione per appassionati di cinema, fantascienza e cultura popolare, ma anche per chi desidera scoprire storie di mondi lontani. INGRESSO LIBERO.
INFO – www.voceluna.altervista.org – FB: Cinefestival Immersinelle storie; /VoceLuna;
Instagram: festival_immersi_nelle_storie;associazione_lavocedellaluna; [email protected]

Veduta esterna del ‘Museo della Gambarina’

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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