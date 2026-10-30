Attualità Esteri IN EVIDENZA Politica

Israele: risultati definitivi delle elezioni, Netanyahu avanti ma senza maggioranza

Di

Ott 30, 2026

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La Commissione elettorale centrale israeliana ha pubblicato nella notte i risultati definitivi delle elezioni. Il blocco a sostegno del premier Benjamin Netanyahu ottiene 53 seggi, contro i 48 del blocco dell’opposizione, mentre i partiti arabi conquistano complessivamente 19 seggi. Nessuno dei due schieramenti raggiunge dunque la maggioranza di 61 seggi necessaria per formare un governo. Il Likud si conferma primo partito con 27 seggi, seguito da Yashar con 21, Together con 12 e dalla Lista araba congiunta con 11. I Democratici e il partito arabo islamista Raam ottengono 8 seggi ciascuno, mentre Yisrael Beytenu, il partito degli ultraortodossi ashkenaziti United Torah Judaism e la formazione dell’estrema destra Otzma Yehudit ne conquistano 7. Il partito ultaortodosso sefardita Shas e il partito di estrema destra Sionismo Religioso si fermano a 6 seggi ciascuno. L’affluenza definitiva è stata del 77,9% degli aventi diritto, con 5.716.665 voti espressi. Restano fuori dalla Knesset i partiti dei Riservisti (2,7%), Popolo di Israele (1,7%) e Pubblico ultraortodosso (0,2%), che non hanno superato la soglia di sbarramento del 3,25%. I risultati ufficiali saranno trasmessi al presidente Isaac Herzog il 4 novembre, dopo le eventuali verifiche su errori o contestazioni. L’insediamento della nuova Knesset, il parlamento, è previsto per il 10 novembre.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Meloni omaggia i militari vittime dell’incidente in Bosnia

Ott 30, 2026
Attualità Cronaca Video

Ragusa: Halloween, sequestrati 17.000 articoli non conformi alla legge

Ott 30, 2026
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA Politica

Carcere di San Michele, Locci: “Sul 41-bis basta allarmismi. Alessandria ignora il canale ANCI”

Ott 30, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Mattarella “Il risparmio è risorsa vitale per famiglie e società”

Ott 30, 2026
TOP NEWS

Bosnia, Meloni “Quattro vite spezzate mentre servivano l’Italia”

Ott 30, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA Politica

Israele: risultati definitivi delle elezioni, Netanyahu avanti ma senza maggioranza

Ott 30, 2026
IN EVIDENZA

Meloni omaggia i militari vittime dell’incidente in Bosnia

Ott 30, 2026