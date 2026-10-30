Carcere di San Michele, Locci: “Sul 41-bis basta allarmismi. Alessandria ignora il canale ANCI”

Prosegue la polemica politica sulla trasformazione del carcere di Alessandria-San Michele, che ospita già detenuti condannati al 41-bis, con Emanuele Locci (capogruppo Fratelli d’Italia in Comune e presidente della Commissione nazionale ANCI Legalità, Gestione beni confiscati e Giustizia) che dice la sua.

Emanuele Locci all’ANCI

Spiega Locci: “Definire “autoritaria”, come fa il segretario cittadino del PD Rapisardo Antinucci, una decisione dello Stato sulla riorganizzazione del sistema penitenziario, significa confondere le responsabilità del Governo in materia di sicurezza nazionale con le legittime esigenze dei territori. Il trasferimento dei detenuti sottoposti al 41-bis nel carcere di San Michele rientra in una riorganizzazione nazionale finalizzata a rafforzare la lotta alle mafie, concentrando i detenuti di particolare pericolosità in strutture specializzate. La sicurezza nazionale non può essere subordinata al consenso delle singole amministrazioni locali.

La presenza di detenuti al 41-bis non significa un maggiore rischio di infiltrazioni mafiose sul territorio. Anzi, questo regime prevede controlli particolarmente rigorosi e limitazioni drastiche dei collegamenti con l’esterno, ben superiori a quelle degli altri circuiti detentivi. Lo stesso Ministero della Giustizia, rispondendo a un’interrogazione parlamentare sul carcere di Nuoro, ha evidenziato come proprio queste restrizioni possano determinare un impatto più contenuto sul territorio. La presenza di sezioni specializzate richiede inoltre personale appositamente formato e maggiori presìdi di sicurezza, il che porterà risorse aggiuntive ad Alessandria. Questo non significa sottovalutare il valore delle attività educative e lavorative sviluppate negli anni al carcere di San Michele, per le quali occorre individuare soluzioni che ne garantiscano, dove possibile, la continuità. Sicurezza e funzione rieducativa della pena non sono in contraddizione.

Il sindaco Abonante

Proprio per affrontare queste questioni, come presidente della Commissione nazionale ANCI Legalità, Gestione beni confiscati e Giustizia, sto lavorando alla costituzione di un tavolo nazionale sulle carceri, per favorire il confronto tra Comuni, Governo e amministrazione penitenziaria. Un’iniziativa che avevo proposto già nella prima riunione della Commissione dello scorso aprile e sulla quale diversi Comuni stanno dimostrando interesse, indipendentemente dal colore politico. Anche Bologna, ad esempio, ha già promosso iniziative per mettere in rete le città sedi di carcere con ANCI. Trovo quindi singolare che il sindaco Abonante lamenti continuamente l’assenza di interlocuzione con il Governo, ma non abbia mai chiesto, almeno alla Commissione che presiedo, di attivare questo canale istituzionale.

Eppure già a marzo avevo pubblicamente manifestato questa disponibilità. Alessandria può contare su un proprio consigliere comunale alla presidenza della Commissione nazionale ANCI competente in materia di carceri e lo stesso sindaco Abonante è componente del Consiglio nazionale dell’Associazione. Nonostante questo, non ho ricevuto alcuna richiesta di collaborazione. Il mio incarico in ANCI è al servizio di tutti i Comuni, indipendentemente dalle appartenenze politiche, e la mia disponibilità verso Alessandria resta totale. Sono pronto a lavorare con tutte le istituzioni per tutelare i progetti di reinserimento, gli operatori penitenziari e le esigenze del territorio, senza mettere in discussione le competenze dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. Il dialogo istituzionale non si costruisce soltanto lamentandone l’assenza: bisogna anche utilizzare gli strumenti disponibili. E Alessandria, evidentemente, ne ha uno che finora non ha ritenuto di coinvolgere”.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria