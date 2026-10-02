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Coldiretti: a Frassinello la vendemmia didattica, vigneti come aule a cielo aperto

DiRaimondo Bovone

Ott 2, 2026 , , , ,

Tutti entusiasti per un’esperienza tra i filari, pronti a rimboccarsi le maniche in vigneto per raccogliere i grappoli di Nebbiolo e Barbera. È quello che hanno fatto gli alunni della primaria del Comune di Frassinello Monferrato, accompagnati dalle insegnanti e dal segretario Zona Coldiretti Cristina Bigogno. Una vendemmia didattica nell’azienda Luparia, ha preso parte anche il sindaco di Frassinello, Federico Andreone.

Con le insegnanti e i produttori, i piccoli vendemmiatori sono stati a spasso nei vigneti per assistere e toccare con mano il ripetersi di una tradizione che parte da tempi lontani.
Stagionalità, biodiversità, rispetto dell’ambiente e cultura del territorio: la vendemmia didattica trasforma la campagna in un’aula a cielo aperto. Un momento di grande coinvolgimento esperienziale per tutti i sensi, dal tatto all’olfatto, dalla vista al gusto sino all’udito.

LE PAROLE – Così il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco: “E’ una memoria che trasmettiamo alle nuove generazioni, un tassello importante nell’ambito dei percorsi didattici che Coldiretti porta avanti da tempo, attuati in collaborazione con la scuola e le nostre fattorie didattiche. Per noi è fondamentale dialogare con le giovani generazioni, fornire ai giovani allievi gli strumenti per conoscere e diventare consumatori consapevoli di domani».
Così Silvia Beccaria, responsabile provinciale Donne Coldiretti: «Il percorso dall’uva al vino cattura sempre l’entusiasmo dei giovani e la formazione sul campo consente l’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna, con i suoi ritmi, le stagioni, l’ambiente naturale. Si tratta di una pedagogia attiva, ‘imparare facendo’, ossia attraverso attività pratiche ed esperienze dirette come seminare, raccogliere, vendemmiare, trasformare, manipolare”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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