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Al Cnel il modello Generali-Luiss per affrontare le trasformazioni del lavoro

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Ott 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Impresa, sindacati e ricerca accademica a confronto sulle trasformazioni del lavoro. Durante l’incontro Costruire insieme il lavoro che verrà, al CNEL a Roma, è stato presentato il progetto Transformation Hub, nato dall’accordo tra Generali e le organizzazioni sindacali con la collaborazione scientifica dell’Università Luiss. Al centro dell’iniziativa, un modello di relazioni industriali partecipativo e inclusivo. L’intesa è stata riconosciuta dal CNEL come buona pratica aziendale.
mec/mrc/gsl

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