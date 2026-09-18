Il meteo del fine settimana

Ecco le previsioni sulla zona di Alessandria
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Venerdì 18 settembre – Cielo nuvoloso con pioggia, miglioramento dal pomeriggio. Venti deboli.
Temperatura fra 18° e 25°, percepita da 18° a 26°, umidità da 63% a 94%.
Luna crescente, secondo quarto: ore di luce 12, qualità dell’aria ottima.
Pollini: concentrazione MEDIA di composite, graminacee e urticacee.
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Sabato 19 settembre – Cielo nuvoloso con schiarite. Piogge assenti, venti deboli.
Temperatura fra 16° e 27°, percepita da 16° a 27°, umidità da 43% a 94%.
Luna crescente, secondo quarto: ore di luce 12, qualità dell’aria ottima.
Pollini: concentrazione MEDIA di composite, graminacee e urticacee.
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Domenica 10 settembre – Cielo poco nuvoloso. Piogge assenti, venti deboli.
Temperatura fra 17° e 28°, percepita da 17° a 28°, umidità da 34% a 79%.
Luna crescente, secondo quarto: ore di luce 12, qualità dell’aria ottima.
Pollini: concentrazione MEDIA di composite, graminacee e urticacee.