Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

DiRaimondo Bovone

Set 18, 2026 , , , , ,

Ecco le previsioni sulla zona di Alessandria

  • Venerdì 18 settembre – Cielo nuvoloso con pioggia, miglioramento dal pomeriggio. Venti deboli.
    Temperatura fra 18° e 25°, percepita da 18° a 26°, umidità da 63% a 94%.
    Luna crescente, secondo quarto: ore di luce 12, qualità dell’aria ottima.
    Pollini: concentrazione MEDIA di composite, graminacee e urticacee.
  • Sabato 19 settembre – Cielo nuvoloso con schiarite. Piogge assenti, venti deboli. 
    Temperatura fra 16° e 27°, percepita da 16° a 27°, umidità da 43% a 94%.
    Luna crescente, secondo quarto: ore di luce 12, qualità dell’aria ottima.
    Pollini: concentrazione MEDIA di composite, graminacee e urticacee.
  • Domenica 10 settembre Cielo poco nuvoloso. Piogge assenti, venti deboli.
    Temperatura fra 17° e 28°, percepita da 17° a 28°, umidità da 34% a 79%.
    Luna crescente, secondo quarto: ore di luce 12, qualità dell’aria ottima.
    Pollini: concentrazione MEDIA di composite, graminacee e urticacee.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 18 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

La premier Meloni a Oslo: “Allargare la cooperazione tra Italia e Norvegia”

Set 17, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia

Set 17, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana

Set 18, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Pokerissimo della Juventus alla prima in Europa League

Set 18, 2026
TOP NEWS

Cina, portavoce Commercio “Stretti contatti con Usa per riduzione dazi”

Set 18, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 18 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 17, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x