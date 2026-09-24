Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: 4 sabati per donare il plasma, dal 26 settembre al 12 dicembre

DiRaimondo Bovone

Set 24, 2026 , , , , , , ,

La SC Medicina Trasfusionale, diretta da Francesca Pollis, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, organizza 4 aperture straordinarie del Centro Donazioni con l’obiettivo di incentivare e aumentare le donazioni di plasma. Le aperture sono previste nei sabati 26 settembre, 24 ottobre, 14 novembre e 12 dicembre – dalle 8 alle 13, per facilitare l’accesso dei donatori e offrire un’ulteriore opportunità a chi desidera compiere un gesto concreto di solidarietà e responsabilità verso la comunità.
La donazione di plasma rappresenta un contributo fondamentale per il Sistema Sanitario, poiché indispensabile per la produzione di medicinali plasma-derivati. utilizzati nella cura di numerose patologie e per garantire continuità terapeutica ai pazienti che ne hanno bisogno. Necessario prenotare la donazione al numero 0131-206417, dalle ore 10 alle ore 15.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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