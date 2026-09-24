Ospedale di Alessandria: 4 sabati per donare il plasma, dal 26 settembre al 12 dicembre

La SC Medicina Trasfusionale, diretta da Francesca Pollis, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, organizza 4 aperture straordinarie del Centro Donazioni con l’obiettivo di incentivare e aumentare le donazioni di plasma. Le aperture sono previste nei sabati 26 settembre, 24 ottobre, 14 novembre e 12 dicembre – dalle 8 alle 13, per facilitare l’accesso dei donatori e offrire un’ulteriore opportunità a chi desidera compiere un gesto concreto di solidarietà e responsabilità verso la comunità.

La donazione di plasma rappresenta un contributo fondamentale per il Sistema Sanitario, poiché indispensabile per la produzione di medicinali plasma-derivati. utilizzati nella cura di numerose patologie e per garantire continuità terapeutica ai pazienti che ne hanno bisogno. Necessario prenotare la donazione al numero 0131-206417, dalle ore 10 alle ore 15.

Navigazione articoli