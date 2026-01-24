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Usa-Cina, Xi “Relazione costruttiva all’insegna della stabilità strategica”

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Set 24, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tra Stati Uniti e Cina c’è la necessità di “rafforzare la comunicazione”, per realizzare una relazione “costruttiva e caratterizzata da stabilità strategica”.
Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel corso del suo intervento alla Casa Bianca in occasione dell’incontro con il presidente americano Donald Trump.

sat/gsl
(Fonte video: The White House)

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