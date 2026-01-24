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Trump “Con la Cina possiamo promuovere pace e prosperità”

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Set 24, 2026


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Discuteremo anche di questioni urgenti riguardanti la sicurezza, la tecnologia e la Super Intelligenza (SI). Le decisioni che prenderemo oggi in questi settori potranno promuovere la pace e la prosperità per i decenni a venire. Se ci concentriamo sui nostri interessi comuni, sono fiducioso che ci sia molto che possiamo raggiungere”. Lo ha detto il
presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping.

sat/gsl (Fonte video: The White House)

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