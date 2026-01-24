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Il ministro Urso: “Il settore elettrodomestici entra nell’agenda delle riforme europee”

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Set 24, 2026
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo riusciti oggi ad inserire nell’agenda delle riforme europea il comparto dell’elettrodomestico, come ci chiedevano le aziende del settore, anche Electrolux, per delineare un futuro a questo comparto strategico dell’industria europea ed italiana. Ed ora possiamo, al tavolo nazionale del 5 di ottobre, delineare un percorso di transizione che tuteli tutti gli stabilimenti e i nostri lavoratori, mentre definiamo in Europa con gli altri le nuove regole di salvaguardia rispetto alla concorrenza sleale asiatica”. Lo afferma dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dei lavori del Consiglio Ue Competitività.sat/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Mimit)

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