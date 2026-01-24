Tg News – 24/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Bozza decreto, multe fino a 1000 euro per il burqa a scuola
– Xi alla Casa Bianca “Dovremmo essere partner, non rivali”
– Cia “Mosca pronta a lanciare droni”, Crosetto rassicura
– Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi
– Neonato morto dopo parto, 22 sanitari indagati tra Foligno e Perugia
– Irpef, metà degli italiani non versa i contributi
– Ambiente, Mattarella “Senza biodiversità l’uomo può distruggersi”
– X Factor, rinnovata la partnership con Regionale di Trenitalia
– Previsioni 3B Meteo 25 Settembre
azn
– Bozza decreto, multe fino a 1000 euro per il burqa a scuola
– Xi alla Casa Bianca “Dovremmo essere partner, non rivali”
– Cia “Mosca pronta a lanciare droni”, Crosetto rassicura
– Arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi
– Neonato morto dopo parto, 22 sanitari indagati tra Foligno e Perugia
– Irpef, metà degli italiani non versa i contributi
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