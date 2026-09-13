Ospedale di Alessandria: domani il focus sulla ‘sicurezza del paziente’, dalle 16 alle 18

In occasione della ‘Giornata mondiale della sicurezza del paziente 2026’, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria promuove l’iniziativa “La salute al centro. Social Prescribing e Nefrocooking per una nuova idea di cura”, in programma lunedì 14 settembre 2026, dalle ore 16 alle ore 18, nel Cortile interno dell’Ospedale. La facciata dell’Ospedale Civile sarà illuminata di arancione nella serata. In caso di maltempo, l’evento si sposterà nel corridoio di via Venezia e nel Salone di Rappresentanza per la performance musicale.

IL PROGRAMMA – Si aprirà con l’intervento “La sicurezza delle cure nelle malattie croniche: l’importanza dell’educazione sanitaria e delle collaborazioni con il terzo settore”, a cura della dott.ssa Genny Franceschetti, dirigente medico della SCDU Direzione Medica di Presidio e referente della Funzione Rischio Clinico, e della dott.ssa Laura Volta, Incarico di Funzione DiPSa Rischio Clinico.

Alle 16.30 sarà poi la volta de “Il gusto della salute”, momento dedicato al Nefrocooking (show di cucina a cura della dott.ssa Clarissa Andriotto), con un approfondimento sull’importanza della corretta alimentazione come parte integrante della cura nel paziente dializzato. Interverranno il prof. Marco Quaglia, Direttore della SCDU Nefrologia e Dialisi, e la dott.ssa Antonella Giolito, Coordinatrice infermieristica della SCDU Nefrologia e Dialisi.

Alle 17.15 con una performance musicale a cura degli allievi del Liceo Musicale “U. Eco” di Alessandria, coordinati dalla prof.ssa Mariangela Arnaboldi, con la partecipazione del prof. Claudio Merlo, Vice Direttore del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Alle 17.45 spazio al tema delle prescrizioni sociali in ospedale, con l’intervento “Verso una Società che Cura”, che vedrà la partecipazione del prof. Castello, della dott.ssa Patrizia Santinon, psicoanalista e Direttrice Scientifica del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI, e della dott.ssa Franceschetti.

Un corridoio interno dell’Ospedale di Alessandria