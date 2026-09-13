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Alessandria senza il vescovo titolare: mons. Guido Gallese ha lasciato l’incarico

DiRaimondo Bovone

Set 13, 2026 , , , , , , , , , ,
Il vescovo emerito di Alessandria, mons. Guido Gallese

Mons. Guido Gallese saluterà ufficialmente la Diocesi il 4 ottobre e andrà ad abitare altrove. Il Papa ha accettato la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi di Alessandria, nominando amministratore apostolico della medesima sede mons. Luigi Testore, vescovo di Acqui Terme.
Mons. Guido Gallese non è mai piaciuto a buona parte della città e del clero locale, sempre inseguito dalle chiacchiere e dalle polemiche, anche se, in verità, ha fatto anche cose buone. Ma le lettere inviate da alcuni fedeli al Vaticano e le proteste di una parte della comunità sono state accolte dal Pontefice, che ha inviato un suo emissario per verificare la situazione sul campo. E siamo arrivati all’oggi, con questa rinuncia che sa tanto di dimissioni indotte. In attesa del nuovo vescovo di Alessandria.

IL VESCOVO GALLESE – Aveva 50 anni quando arrivò nella Diocesi alessandrina, ne ha 64 ora che è passato ad altro incarico. Guido Gallese, ligure di Levanto (SP), fu ordinato prima diacono (1988) e poi sacerdote (1990) dal Cardinale Giovanni Canestri che, nella prima occasione, era ancora arcivescovo. Nominato vescovo da papa Benedetto XVI il 20 ottobre 2012, fu consacrato l’11 novembre 2012 nella cattedrale di San Lorenzo (GE) dal card. Angelo Bagnasco, prendendo possesso della Diocesi di Alessandria il 25 novembre, succedendo al card. Giuseppe Versaldi.

Mons. Guido Gallese

IL NUOVO INCARICO – L’11 settembre 2026, l’altro ieri, papa Leone XIV ha accettato la sua rinuncia al governo pastorale della diocesi di AlessandriaLo stesso giorno l’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto della sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo del Dicastero per l’evangelizzazione, lo ha nominato assistente ecclesiastico dell’Associazione Collegamento Nazionale Santuari.

L’AMMINISTRATORE APOSTOLICO Sarà il vescovo di Acqui, mons. Luigi Testore. Avrà tutte le facoltà proprie di un vescovo diocesano, benché in forma vicaria, ossia a nome del Papa. Tuttavia la sede è vacante, perciò hanno fine gli uffici propri del vicario generale e cessano le loro funzioni i consigli pastorali e presbiteriali. Ma l’amministratore apostolico può confermare, in forma delegata, il vicario generale e i vicari episcopali. In talune circostanze la diocesi può restare vacante per anni; in questi casi la figura dell’amministratore apostolico può assumere un carattere semi-permanente.

Mons. Luigi Testore

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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