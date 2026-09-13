ACLI: nuove regole per il permesso di soggiorno

Dal 22 maggio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sul Permesso di Soggiorno per Lavoro. Le novità sono legate alla normativa europea che punta a rendere più semplici e uniformi le procedure per le persone straniere che vengono a lavorare nei Paesi dell’Unione Europea, garantendo al tempo stesso maggiore chiarezza e migliore tutela dei loro diritti.

Le principali novità normative riguardano anche le tempistiche per il rilascio del Permesso Unico Lavoro e il rinnovo di tutti i Permessi di Soggiorno. In particolare, il Permesso Unico Lavoro dovrà essere rilasciato dalla Questura entro 30 giorni dal completamento della domanda, mentre la Questura dovrà rinnovare tutti i Permessi di Soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

il Decreto approvato a maggio ha modificato i tempi per la presentazione della domanda di rinnovo del Permesso di Soggiorno: la persona straniera dovrà presentare la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno 90 giorni prima della sua scadenza.

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