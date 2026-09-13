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ACLI: nuove regole per il permesso di soggiorno

DiRaimondo Bovone

Set 13, 2026 , , , , , , , , ,

Dal 22 maggio 2026 sono entrate in vigore le nuove regole sul Permesso di Soggiorno per Lavoro. Le novità sono legate alla normativa europea che punta a rendere più semplici e uniformi le procedure per le persone straniere che vengono a lavorare nei Paesi dell’Unione Europea, garantendo al tempo stesso maggiore chiarezza e migliore tutela dei loro diritti.
Le principali novità normative riguardano anche le tempistiche per il rilascio del Permesso Unico Lavoro e il rinnovo di tutti i Permessi di Soggiorno. In particolare, il Permesso Unico Lavoro dovrà essere rilasciato dalla Questura entro 30 giorni dal completamento della domanda, mentre la Questura dovrà rinnovare tutti i Permessi di Soggiorno entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
il Decreto approvato a maggio ha modificato i tempi per la presentazione della domanda di rinnovo del Permesso di Soggiorno: la persona straniera dovrà presentare la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno 90 giorni prima della sua scadenza.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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