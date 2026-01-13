TOP NEWS

Notte di attacchi incrociati tra Mosca e Ucraina

Di

Set 13, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una notte di attacchi incrociati tra Kiev e Mosca.
L’esercito russo, nella regione di Odessa, ha colpito una struttura logistica di Nova Poshta, che sarebbe utilizzata per lo stoccaggio e la distribuzione di equipaggiamento militare. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. La struttura si trova nell’insediamento di Nerubaiskoye. Nova Poshta è il più importante corriere privato ucraino. Viene usato anche per l’invio di materiali militari.
Intanto, sciami di droni hanno colpito due importanti siti petroliferi in Russia la notte scorsa. Presi di mira il complesso petrolchimico di Nizhnekamsk, nel Tatarstan, e la raffineria Slovianks a Krasnodar. E’ quanto riferiscono media ucraini. Due persone sarebbero rimaste uccise e altre dodici ferite nell’attacco a Nizhnekamsk.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Primo Piano TOP NEWS

Italpress e Meeting di Rimini rinnovano la media partnership per la 47^ edizione

Ago 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Mattarella a Pantelleria: “La isole minori richiedono attenzione e cura costante”

Lug 28, 2026
TOP NEWS

Italpress rafforza presenza in Usa, corner tv a Times Square con Piazza Italia

Lug 20, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Notte di attacchi incrociati tra Mosca e Ucraina

Set 13, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: nuove regole per il permesso di soggiorno

Set 13, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Nave iraniana colpita nello Stretto di Hormuz, 1 morto e 3 feriti

Set 13, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: la feta marinata

Set 13, 2026